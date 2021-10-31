МХАТ отменил спектакль с Бузовой «Чудесный грузин» из-за плохих продаж билетов
При этом в театре подчеркнули, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит на неопределенный срок.
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Генеральный директор МХАТа Владимир Кехман принял решение о переносе спектакля «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой, который должен был состояться 2 ноября. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.
Решение было принято Кехманом «в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений». Отмечается, что МХАТ не снимает спектакль из репертуара, а переносит его на неопределенный срок.
Ранее участие артистки Ольги Бузовой в театральной постановке Московского художественного театра имени Горького прокомментировала театральный критик Алена Карась. По ее мнению, это попытка придать ей образ «хорошей девочки».