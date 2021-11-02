В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней
В Ульяновской области могут продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.
«Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», - заявил он на заседании штаба по развитию региона.
Как сообщил РИА Новости глава Амурской области Василий Орлов, в регионе также рассмотрят продление нерабочих дней, исходя из эпидемиологической ситуации после 7 ноября.
Допустил продление нерабочих дней и губернатор республики Коми Владимир Уйба. По его словам, 6 ноября пройдет совещание оперативного штаба по этому вопросу.
Первой о продлении рабочих дней накануне, 1 ноября, объявила Новгородская область. По словам губернатора Андрей Никитина, после 7 ноября локдаун будет действовать еще неделю.
Власти субъектов также внедряют меры по использованию QR-кодов для входа в общественные места. В настоящий момент решение о введении такой пропускной системы приняли все 85 субъектов, однако внедряться она будет постепенно. Так, в Калужской области планируют использовать QR-коды только с 15 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в регионе уже принято решение о том, что система QR-кодов будет действовать в и в новогодние праздники.