В стране и мире В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней Анна Касаткина Продлить нерабочие дни после 7 ноября также могут в Амурской области и республике Коми. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: В Ульяновской области могут продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских. «Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», - заявил он на заседании штаба по развитию региона. Как сообщил РИА Новости глава Амурской области Василий Орлов, в регионе также рассмотрят продление нерабочих дней, исходя из эпидемиологической ситуации после 7 ноября. Допустил продление нерабочих дней и губернатор республики Коми Владимир Уйба. По его словам, 6 ноября пройдет совещание оперативного штаба по этому вопросу. Первой о продлении рабочих дней накануне, 1 ноября, объявила Новгородская область. По словам губернатора Андрей Никитина, после 7 ноября локдаун будет действовать еще неделю. Власти субъектов также внедряют меры по использованию QR-кодов для входа в общественные места. В настоящий момент решение о введении такой пропускной системы приняли все 85 субъектов, однако внедряться она будет постепенно. Так, в Калужской области планируют использовать QR-коды только с 15 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в регионе уже принято решение о том, что система QR-кодов будет действовать в и в новогодние праздники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика