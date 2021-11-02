Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней

Анна Касаткина
16:17 02.11.2021
Продлить нерабочие дни после 7 ноября также могут в Амурской области и республике Коми.
В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Ульяновской области могут продлить нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил губернатор региона Алексей Русских.

«Некоторые регионы уже продлевают локдаун. Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», - заявил он на заседании штаба по развитию региона.

Как сообщил РИА Новости глава Амурской области Василий Орлов, в регионе также рассмотрят продление нерабочих дней, исходя из эпидемиологической ситуации после 7 ноября.

Допустил продление нерабочих дней и губернатор республики Коми Владимир Уйба. По его словам, 6 ноября пройдет совещание оперативного штаба по этому вопросу.

Первой о продлении рабочих дней накануне, 1 ноября, объявила Новгородская область. По словам губернатора Андрей Никитина, после 7 ноября локдаун будет действовать еще неделю.

Власти субъектов также внедряют меры по использованию QR-кодов для входа в общественные места. В настоящий момент решение о введении такой пропускной системы приняли все 85 субъектов, однако внедряться она будет постепенно. Так, в Калужской области планируют использовать QR-коды только с 15 декабря. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в регионе уже принято решение о том, что система QR-кодов будет действовать в и в новогодние праздники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:58 В стране и мире
Видео
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ
16:04 В стране и мире
Видео
Эколог объяснил, чем опасен густой туман
15:16 В стране и мире
Видео
Желание Киева отважиться на реванш: военкор объяснил назначение Яроша советником главкома ВС Украины
14:40 В стране и мире
Видео
Легендарный баритон: в Москве простились с Игорем Кирилловым
13:15 В стране и мире
Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене
Популярное
Прохор Шаляпин прокомментировал сообщения об уголовном деле против его матери
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.