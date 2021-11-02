Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам
Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам. Об этом в интервью РБК рассказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
«Поставки зарубежным заказчикам комплексов «Орион-Э» выходят уже, что называется, на финишную прямую. Интерес к этим дронам действительно очень высок - на форуме «Армия» были проведены переговоры о поставках «Ориона» с делегациями из 20 стран. Что касается регионов поставки, скажу так: особый интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока», - отметил он.
Также, по словам Шугаева, беспилотниками российского производства заинтересовались страны ОДКБ, Африки и Латинской Америки.
Глава ФСВТС выразил уверенность в способности России потеснить конкурентов, включая продвинувшуюся в создании БЛА Турцию.
«Конструкторская мысль работает, и различные предприятия нацелены на развитие этой области. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и другие беспилотники, а не только «Орион», будем предлагать на экспорт», - подчеркнул Шугаев.
Ранее сообщалось, что глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил о намерении России занять 10 процентов мирового рынка военных беспилотников.
Также сообщалось, что новейшим ударным беспилотником «Орион» можно будет управлять из любой точки мира.