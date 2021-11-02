ОПК Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам Тимур Шерзад Также, по словам Шугаева, беспилотниками российского производства заинтересовались страны ОДКБ, Африки и Латинской Америки. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам. Об этом в интервью РБК рассказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. «Поставки зарубежным заказчикам комплексов «Орион-Э» выходят уже, что называется, на финишную прямую. Интерес к этим дронам действительно очень высок - на форуме «Армия» были проведены переговоры о поставках «Ориона» с делегациями из 20 стран. Что касается регионов поставки, скажу так: особый интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока», - отметил он. Также, по словам Шугаева, беспилотниками российского производства заинтересовались страны ОДКБ, Африки и Латинской Америки. Глава ФСВТС выразил уверенность в способности России потеснить конкурентов, включая продвинувшуюся в создании БЛА Турцию. «Конструкторская мысль работает, и различные предприятия нацелены на развитие этой области. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и другие беспилотники, а не только «Орион», будем предлагать на экспорт», - подчеркнул Шугаев. Ранее сообщалось, что глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил о намерении России занять 10 процентов мирового рынка военных беспилотников. Также сообщалось, что новейшим ударным беспилотником «Орион» можно будет управлять из любой точки мира. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика