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Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам

Тимур Шерзад
11:15 02.11.2021
Также, по словам Шугаева, беспилотниками российского производства заинтересовались страны ОДКБ, Африки и Латинской Америки.
Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам. Об этом в интервью РБК рассказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. 

«Поставки зарубежным заказчикам комплексов «Орион-Э» выходят уже, что называется, на финишную прямую. Интерес к этим дронам действительно очень высок - на форуме «Армия» были проведены переговоры о поставках «Ориона» с делегациями из 20 стран. Что касается регионов поставки, скажу так: особый интерес был проявлен со стороны стран Ближнего Востока», - отметил он.

Также, по словам Шугаева, беспилотниками российского производства заинтересовались страны ОДКБ, Африки и Латинской Америки.

Глава ФСВТС выразил уверенность в способности России потеснить конкурентов, включая продвинувшуюся в создании БЛА Турцию. 

«Конструкторская мысль работает, и различные предприятия нацелены на развитие этой области. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и другие беспилотники, а не только «Орион», будем предлагать на экспорт», - подчеркнул Шугаев.

Ранее сообщалось, что глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил о намерении России занять 10 процентов мирового рынка военных беспилотников. 

Также сообщалось, что новейшим ударным беспилотником «Орион» можно будет управлять из любой точки мира.

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