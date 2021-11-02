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Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

Роман Захаров
14:08 02.11.2021
По данным СК РФ, мужчина совершил убийство из-за того, что не смог вернуть долг бывшему полицейскому.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания предполагаемого убийцы бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева. На записи видно, как мужчина сообщает, что его задержали в связи с подозрением в совершении убийства, после чего правоохранители выводят возможного преступника из дома.

Ранее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Подольска, который является знакомым дочери убитого. В ходе допроса, по ее словам, мужчина признался, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего.

По данным ТАСС, задержанный был должен потерпевшей стороне более шести миллионов рублей.

Двадцать пятого октября Андрей Новосельцев был найден мертвым в помещении бани на частном участке садового товарищества «Родник-1» в Новой Москве. На его теле присутствовали многочисленные колото-резаные ранения. Изначально следствие рассматривало несколько версий случившегося, среди которых были в том числе месть и грабеж.

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