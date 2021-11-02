Задержан подозреваемый в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева

В Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В городе Королеве Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве бывшего заместителя начальника ГУЭБ МВД России Алексея Новосельцева», - сообщила она.

Как, в свою очередь, проинформировала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, по подозрению в совершении данного преступления задержан житель Подольска, который является знакомым дочери убитого. Подозреваемый, по словам Ивановой, признался, что совершил убийство из-за денежного долга.

«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», - поделилась информацией представитель СКР.

По данным ТАСС, задержанный мужчина был должен потерпевшей стороне более шести миллионов рублей.

Двадцать пятого октября Андрей Новосельцев был найден мертвым в помещении бани на частном участке садового товарищества «Родник-1» в Новой Москве. На его теле присутствовали многочисленные колото-резаные ранения. Изначально следствие рассматривало несколько версий случившегося, среди которых были, в том числе, месть и грабеж.