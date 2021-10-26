В Новой Москве найден убитым экс-полковник МВД

В Новой Москве было обнаружено тело Андрея Новосельцева - бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Как сообщает «Московский комсомолец», труп с ножевыми ранениями нашли родные Новосельцева на садовом участке в поселении Десеновское.

По данным издания, последний раз Новосельцева видела живым его дочь 23 октября. После этого экс-полицейский перестал выходить на связь. Дочь решила проведать отца 25 октября, но нашла его мертвым. По данному факту полиция возбудила уголовное дело - выдвигается версия об убийстве с целью ограбления.

Новосельцев считался специалистом по расследованию экономических преступлений. Он возглавлял штаб расследования заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Летом в Санкт-Петербурге обнаружили тела супруги и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным следствия, на их телах имелись ножевые ранения.