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В Новой Москве найден убитым экс-полковник МВД

Алексей Курильченко
12:42 26.10.2021
Тело Андрея Новосельцева с ножевыми ранениями обнаружила его дочь, до этого мужчина несколько дней не выходил на связь.
В Новой Москве найден убитым экс-полковник МВД
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Новой Москве было обнаружено тело Андрея Новосельцева - бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Как сообщает «Московский комсомолец», труп с ножевыми ранениями нашли родные Новосельцева на садовом участке в поселении Десеновское.

По данным издания, последний раз Новосельцева видела живым его дочь 23 октября. После этого экс-полицейский перестал выходить на связь. Дочь решила проведать отца 25 октября, но нашла его мертвым. По данному факту полиция возбудила уголовное дело - выдвигается версия об убийстве с целью ограбления.

Новосельцев считался специалистом по расследованию экономических преступлений. Он возглавлял штаб расследования заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Летом в Санкт-Петербурге обнаружили тела супруги и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. По данным следствия, на их телах имелись ножевые ранения.

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