Археологи в Китае нашли необычную гробницу династии Мин

Китайские археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к временам династии Мин. Артефакт был найден в китайской провинции Хэбэй.

Гробница представляет собой склеп восьмиугольной формы, сделанный из кирпича и находящийся в хорошем состоянии. В склепе ученые обнаружили два гроба, внутри которых находились останки людей. Возраст и личности погребенных археологам еще предстоит выяснить, передает портал News.cn.

Кроме того, ученые нашли фарфоровую чашу и четыре тарелки, покрытые белой глазурью. Предположительно, они принадлежат династии Мин, императоры которой правили Китаем с 1368 по 1644 год. Считается, что за этот исторический период страна сделала скачок в развитии и превратилась в одно из наиболее значительных государств в мире.

Ранее археологи в египетской пустыне обнаружили храм Солнца, построенный для древнеегипетских фараонов. Ученые полагают, что в Древнем Египте было возведено шесть храмов Солнца. Строение стало третьим подобным сооружением культа, которое было обнаружено за последние 50 лет.