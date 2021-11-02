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Путин обсудит разработку новых военных беспилотников на совещании в Сочи

Андрей Аркадьев
12:31 02.11.2021
На встрече речь пойдет о разработке новых моделей, оснащении армии этой техникой, а также способах борьбы с дронами.
Путин обсудит разработку новых военных беспилотников на совещании в Сочи
© Фото: Минобороны России
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Президент России Владимир Путин сегодня проведет в Сочи оборонное совещание по разработке и использованию беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Высокотехнологичная отрасль, тема разработки новых моделей, оснащение наших Вооруженных сил беспилотниками», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на совещании также будут обсуждаться технологии борьбы с дронами.

Ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал в интервью РБК, что страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.

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