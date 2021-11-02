Путин обсудит разработку новых военных беспилотников на совещании в Сочи

Президент России Владимир Путин сегодня проведет в Сочи оборонное совещание по разработке и использованию беспилотных летательных аппаратов в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Высокотехнологичная отрасль, тема разработки новых моделей, оснащение наших Вооруженных сил беспилотниками», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на совещании также будут обсуждаться технологии борьбы с дронами.

Ранее глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал в интервью РБК, что страны Ближнего Востока проявили особый интерес к российским ударным беспилотникам.

В Сочи проходит очередная серия встреч главы государства с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Напомним, предыдущая серия таких встреч состоялась в мае. Традиционно они проходят весной и осенью.