СМИ: более 40 поездов в России отменят или сократят из-за падения спроса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов. Телеграмма ФПК с информацией об этом есть в распоряжении РБК.

Как заявили изданию в ФПК, это связано со снижением спроса. Закрыть продажу части билетов предлагается на фирменный поезд «Экспресс» сообщением Москва - Санкт-Петербург, поезд «Северная Пальмира» из Петербурга в Адлер, поезд «Стриж», курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом, поезд «Белые ночи» из Петербурга до Вологды и другие.

В компании добавили, что в случае необходимости и высокой востребованности графики следования поездов могут быть вновь скорректированы. Подчеркивается также, что на всех маршрутах, которые затронут изменения, курсируют альтернативные поезда.

Ранее сообщалось, что в России собираются ввести проезд в поездах только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. В РЖД отметили, что технические возможности на железнодорожном транспорте позволяют обеспечить эту проверку.