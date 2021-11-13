В РЖД заявили о готовности проверять QR-коды в поездах

Компания «Российские железные дороги» готова к проверке у пассажиров QR-кодов сертификатов о вакцинации от коронавируса. Все поезда компании уже имеют необходимое оборудование - проверка будет проводиться в онлайн-режиме. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам», - цитирует РИА Новости слова Пегова.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять код россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках.