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Путин заявил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от COVID-19

Виктория Ивашечкина
19:39 21.11.2021
Замдиректора НИЦ им. Гамалеи рассказал президенту РФ, что ему нужно будет подписать согласие на данный эксперимент.
Путин заявил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский лидер Владимир Путин заявил о решении принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ им. Гамалеи.

О готовности подписаться на испытания Путин заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?», - спросил Путин, выслушав рассказ Логунова об испытаниях вакцины.

На вопрос Логунов ответил одобрительно, уточнив, что Путину необходимо будет подписать согласие.

Президент РФ заявил о полной готовности подписать документ уже сегодня.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что каких-либо побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 выявлено не было.

Гинцбург подчеркнул, что вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будут решать по результатам клинических исследований.

В октябре этого года Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса 

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