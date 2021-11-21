Путин заявил, что готов принять участие в испытании назальной вакцины от COVID-19

Российский лидер Владимир Путин заявил о решении принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ им. Гамалеи.

О готовности подписаться на испытания Путин заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?», - спросил Путин, выслушав рассказ Логунова об испытаниях вакцины.

На вопрос Логунов ответил одобрительно, уточнив, что Путину необходимо будет подписать согласие.

Президент РФ заявил о полной готовности подписать документ уже сегодня.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что каких-либо побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 выявлено не было.

Гинцбург подчеркнул, что вопрос об использовании назального препарата вместо прививки будут решать по результатам клинических исследований.

В октябре этого года Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса