Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Каких-либо побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 выявлено не было. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», - сообщил специалист.

Ученый в беседе с РИА Новости также рассказал, что вопрос об использовании назального препарата от коронавируса вместо прививки будут решать по результатам клинических исследований, однозначного ответа на него в настоящий момент нет.

По словам Гинцбурга, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев, а, вероятно, и реже, однако данный вопрос также только предстоит изучить.

В октябре этого года сообщалось, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), которую разработали сотрудники центра Гамалеи.