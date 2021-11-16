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Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Роман Захаров
06:53 16.11.2021
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также назвал сроки ревакцинации при использовании назальной вакцины от коронавируса.
Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
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Каких-либо побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 выявлено не было. Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», - сообщил специалист.

Ученый в беседе с РИА Новости также рассказал, что вопрос об использовании назального препарата от коронавируса вместо прививки будут решать по результатам клинических исследований, однозначного ответа на него в настоящий момент нет.

По словам Гинцбурга, прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще одного раза в шесть месяцев, а, вероятно, и реже, однако данный вопрос также только предстоит изучить.

В октябре этого года сообщалось, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), которую разработали сотрудники центра Гамалеи.

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