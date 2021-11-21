Суд арестовал сбившего полицейского возле аэропорта Махачкалы мужчину
Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца Камала Идрисова, который сбил сотрудника правоохранительных органов возле аэропорта Махачкалы.
«Суд, рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову К. преступление относится к категории тяжких, вынес постановление о заключении под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года», - сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана, передает РИА Новости.
Ранее пресс-служба СУСК по Дагестану сообщила, что Камалу Идрисову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ.
Напомним, по версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полиция попыталась остановить Toyota Camry под управлением неизвестного на авто с тонированными стеклами и без номеров.
Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста. После этого он наехал на сотрудника полиции.
Несколькими днями ранее стало известно, что Усман Нурамгомедов (брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова) и Камал Идрисов, подозреваемые в наезде на полицейского, были доставлены к следователю следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.
Уточнялось, что с ними будет проводиться разбирательство относительно возбужденного уголовного дела.