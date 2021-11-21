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Суд арестовал сбившего полицейского возле аэропорта Махачкалы мужчину

Виктория Ивашечкина
18:41 21.11.2021
Ранее сообщалось, что Камалу Идрисову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ.
Суд арестовал сбившего полицейского возле аэропорта Махачкалы мужчину
© Фото: NikolayGyngazov, GlobalLookPress
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Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца Камала Идрисова, который сбил сотрудника правоохранительных органов возле аэропорта Махачкалы.

«Суд, рассмотрев поступивший материал, ввиду того, что инкриминируемое Идрисову К. преступление относится к категории тяжких, вынес постановление о заключении под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года», - сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда Дагестана, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба СУСК по Дагестану сообщила, что Камалу Идрисову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. 

Напомним, по версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полиция попыталась остановить Toyota Camry под управлением неизвестного на авто с тонированными стеклами и без номеров.

Водитель не стал останавливаться и сбил оградительный барьер поста. После этого он наехал на сотрудника полиции.

Несколькими днями ранее стало известно, что Усман Нурамгомедов (брат бойца MMA Хабиба Нурмагомедова) и Камал Идрисов, подозреваемые в наезде на полицейского, были доставлены к следователю следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

Уточнялось, что с ними будет проводиться разбирательство относительно возбужденного уголовного дела.

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