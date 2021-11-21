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СМИ сообщили о решении Карпина насчет тренерской работы в сборной по футболу

Ян Брацкий
16:59 21.11.2021
Валерий Карпин возглавил сборную России минувшим летом, его контракт рассчитан до конца года с возможностью продления.
СМИ сообщили о решении Карпина насчет тренерской работы в сборной по футболу
© Фото: Alexander Kulebyakin, GlobalLookPress
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Валерий Карпин останется на посту главного тренера сборной России по футболу, как минимум до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Об этом журналистам сообщил источник среди игроков национальной команды. С его слов, Карпин намерен объявить о продолжении работы с футболистами сборной в ближайшее время, пишет «РБК Спорт».

В начале недели Валерий Карпин допустил свой уход с поста главного тренера. Отвечая на соответствующие уточнения журналистов, он попросил время на отдых и раздумья. Пока официального подтверждения от самого тренера не поступало.

Вопрос о потенциальном уходе Карпина встал после проигрыша сборной России хорватам 14 ноября. Тогда подопечные Карпина упустили шанс напрямую квалифицироваться на мундиаль и теперь им предстоит бороться за это право в стыках. Соперники российских футболистов станут известны после жеребьевки, которая состоится 26 ноября. Стыковые матчи пройдут в марте следующего года.

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