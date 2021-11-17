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«Привычно тревожно»: футбольный эксперт оценил перспективы сборной России в стыковочных матчах ЧМ-2022

Роман Захаров
09:28 17.11.2021
Андрей Малосолов назвал условия успешного выступления сборной России в стыковочных матчах чемпионата мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Российский Футбольный Союз
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Сейчас сложно назвать наиболее удобных соперников для сборной России по футболу в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал футбольный эксперт Андрей Малосолов, подробно объяснив свою точку зрения.

«Я бы не искал в этой ситуации более благоприятных партнеров. Хотя, на первый взгляд, это кажется команда Северной Македонии и, может быть, Польша с оговорками. Дело в том, что этот цикл стыковой - он очень сложный. Нужно будет играть полуфинал и финал. То есть два матча с очень сильными соперниками. Даже если пройдем полуфинальную стадию, в финале мы можем попасть и на Португалию, и на Италию. С нынешним состоянием дел в сборной, когда главный тренер буквально отказывается от своих игроков и считает их во всем виновными, после памятного поражения от Хорватии, когда сборная России под его руководством не организовала ни одной нормальной атаки и не нанесла ни одного удара в створ ворот, в этой ситуации становится тревожно за нашу сборную. Или, так скажем, уже привычно тревожно», - сказал он.

Специалист отметил, что в настоящий момент трудно говорить о том, в каком состоянии будут наши футболисты на момент начала соревнования. При этом он перечислил некоторые факторы, необходимые для достойной игры.

«Сейчас, на данный момент, на ноябрь 2021 года, сказать, что произойдет в марте - сложно по одной простой причине: мы еще не знаем, останется ли Карпин в сборной, и, если останется, то произойдут ли какие-то изменения в характере сборной, в ее кадровом составе. Мы не знаем, в каком состоянии технически будут футболисты на тот момент. Все-таки март - это начало года и, как правило, футболисты еще не выходят на пик формы. Но мы знаем, что при нормальном настрое, при гармоничной ситуации внутри команды, что вчера продемонстрировала молодежная сборная России, обыгравшая Испанию, вот при таких обстоятельствах любая сборная может нормально выступать. Для этого нужны: гармония внутри, хороший тренер и нормальная, понятная всем тактика игры», - резюмировал Малосолов.

Напомним, в стыковых матчах ЧМ-2022 выступят команды, ставшие в своих группах вторыми. Кроме сборной России, это команды Португалии, Швеции, Италии, Украины, Уэльса, Шотландии, Турции, Польши и Северной Македонии. Также в плей-офф сыграют сборные Чехии и Австрии, которые стали лучшими командами из числа победителей групп Лиги наций, не сумевших отобраться на чемпионат мира через квалификацию.

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