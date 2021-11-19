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Специалисты выяснили, откуда начался пожар в квартире Хлебниковой

Ян Брацкий
15:01 19.11.2021
Состояние певицы Марины Хлебниковой остается крайне тяжелым, она госпитализирована в реанимацию и подключена к аппарату ИВЛ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Очаг возгорания в квартире российской певицы Марины Хлебниковой находился в ее спальне. К такому выводу пришли дознаватели, расследующие причины пожара, в котором накануне едва не погибла артистка. Инцидент произошел на юго-западе Москвы.

«Дознаватели установили место возгорания в квартире Хлебниковой - это спальня», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Точная причина пожара пока не установлена, требуются дополнительные проверки, уточнил он. На месте случившегося продолжает работать группа экспертов из пожарной лаборатории.

Состояние Марины Хлебниковой остается крайне тяжелым. Она госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с серьезными ожогами. Женщина находится в реанимационном отделении и подключена к аппарату ИВЛ.

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