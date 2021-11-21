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Песков объяснил публикацию переписки Лаврова «лукавой обстановкой»

Роман Захаров
14:05 21.11.2021
Представитель Кремля отметил, что такие действия являются нетрадиционными для дипломатии.
Песков объяснил публикацию переписки Лаврова «лукавой обстановкой»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такие действия являются нетрадиционными для дипломатии, однако «лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий».

«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», - объяснил пресс-секретарь главы государства в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В среду, 17 ноября, российское внешнеполитическое ведомство обнародовало дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Сделано это было для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы по поводу встречи глав МИДов в «нормандском формате».

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, публикация переписки дает возможность увидеть предложения Москвы относительно «нормандского формата», чтобы наполнить встречу «конкретным смыслом», а также показывает несостоятельность заявлений западных партнеров о якобы неконструктивной позиции РФ в этом вопросе

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