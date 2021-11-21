В Кремле заявили о стремлении Украины решить свои проблемы под прикрытием учений НАТО

Официальный Киев под прикрытием НАТО добивается силового решения собственных проблем. Подобные действия могут сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В конце прошлой недели Украина получила от США порядка 80 тонн боеприпасов. Военная помощь от США включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Предыдущие партии прибыли в Киев 10, 18 и 22 октября. В целом, начиная с 2014 года, Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.

Выступая ранее на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент Владимир Путин отметил обострение Западом ситуации в Донбассе через поставки Украине современных летательных вооружений. Что касается учений в Черном море, то они переходят «всякие рамки», добавил российский лидер.