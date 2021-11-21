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В Кремле заявили о стремлении Украины решить свои проблемы под прикрытием учений НАТО

Ян Брацкий
14:32 21.11.2021
Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, концентрация кораблей НАТО в Черном море может повлечь самые серьезные последствия.
В Кремле заявили о стремлении Украины решить свои проблемы под прикрытием учений НАТО
© Фото: Wu Wei ZUMAPRESS, Globallookpress
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Официальный Киев под прикрытием НАТО добивается силового решения собственных проблем. Подобные действия могут сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она этого, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В конце прошлой недели Украина получила от США порядка 80 тонн боеприпасов. Военная помощь от США включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Предыдущие партии прибыли в Киев 10, 18 и 22 октября. В целом, начиная с 2014 года, Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.

Выступая ранее на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент Владимир Путин отметил обострение Западом ситуации в Донбассе через поставки Украине современных летательных вооружений. Что касается учений в Черном море, то они переходят «всякие рамки», добавил российский лидер.

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