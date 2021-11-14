Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов
Это четвертая поставка вооружения в Киев в рамках военной помощи, одобренной Штатами в августе этого года.
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Порядка 80 тонн боеприпасов получила Украина в рамках четвертой поставки вооружения от Соединенных Штатов. Об этом сообщило американское посольство в Киеве.
«Украина получила поставку приблизительно 80 тонн боеприпасов от США. Поставка является частью дополнительной помощи в области безопасности общей стоимостью $60 млн долларов, выделенной Украине президентом Джо Байденом в августе», - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Военная помощь Украине от США включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Предыдущие партии прибыли в Киев 10, 18 и 22 октября. В целом, начиная с 2014 года, Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.