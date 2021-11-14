В стране и мире Украина получила от США около 80 тонн боеприпасов Анна Касаткина Это четвертая поставка вооружения в Киев в рамках военной помощи, одобренной Штатами в августе этого года. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Порядка 80 тонн боеприпасов получила Украина в рамках четвертой поставки вооружения от Соединенных Штатов. Об этом сообщило американское посольство в Киеве. «Украина получила поставку приблизительно 80 тонн боеприпасов от США. Поставка является частью дополнительной помощи в области безопасности общей стоимостью $60 млн долларов, выделенной Украине президентом Джо Байденом в августе», - говорится в сообщении посольства в Twitter. Военная помощь Украине от США включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Предыдущие партии прибыли в Киев 10, 18 и 22 октября. В целом, начиная с 2014 года, Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика