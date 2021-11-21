Названо место похорон Валерия Гаркалина

Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят в Москве на Миусском кладбище 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГИТИСа, где актер преподавал более 20 лет.

«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», – рассказали в институте РИА Новостям.

Прощание с Гаркалиным пройдет в стенах учебного театра ГИТИСа. Гражданская панихида начнется в 11.00.

Народный артист России ушел из жизни накануне в возрасте 67 лет. По данным СМИ, причиной смерти актера стала полиорганная недостаточность. Со 2 октября Гаркалин находился на лечении в московской Коммунарке с диагнозом COVID-19.