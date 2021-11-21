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Названо место похорон Валерия Гаркалина

Майя Мусиенко
13:20 21.11.2021
Актер скончался накануне в больнице в Коммунарке после длительного лечения от коронавируса.
Названо место похорон Валерия Гаркалина
© Фото: Vladimir Myshkin, GlobalLookPress
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Народного артиста России Валерия Гаркалина похоронят в Москве на Миусском кладбище 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГИТИСа, где актер преподавал более 20 лет.

«В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище», – рассказали в институте РИА Новостям.

Прощание с Гаркалиным пройдет в стенах учебного театра ГИТИСа. Гражданская панихида начнется в 11.00.

Народный артист России ушел из жизни накануне в возрасте 67 лет. По данным СМИ, причиной смерти актера стала полиорганная недостаточность. Со 2 октября Гаркалин находился на лечении в московской Коммунарке с диагнозом COVID-19.

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