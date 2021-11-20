Названа дата прощания с Валерием Гаркалиным

Прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным пройдет в стенах учебного театра ГИТИСа 23 ноября. Об этом сообщил ректор института Григорий Заславский.

Заявление руководителя вуза приводит ТАСС. Отмечается, что место похорон актера пока неизвестно.

Тем временем на сайте ГИТИСа появилась новость, посвященная Гаркалину, который преподавал там более 20 лет. Коллеги запомнили актера как человека, обладающим искрометным чувством юмора и удивительной харизмой.

«К любому делу артист подходил с невероятным оптимизмом. Этому мастер учил и своих студентов. Он был учителем и другом, который умел увидеть и раскрыть талант», – написано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Сообщения о смерти народного артиста РФ Валерия Гаркалина появились сегодня утром. По информации СМИ, на фоне коронавируса у актера развился пневматоракс, а потом один за другим начали отказывать внутренние органы.