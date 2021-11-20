СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина

Актер Валерий Гаркалин скончался этой ночью от полиорганной недостаточности.

19 ноября состояние артиста ухудшилось. На фоне коронавируса развился пневматоракс, один за другим начали отказывать все внутренние органы, сообщает Mash.

Актер был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу в Коммунарке 2 октября с диагнозом COVID-19. Его состояние стремительно ухудшалось. Врачам пришлось перевести артиста в реанимацию и подключить к аппарату ЭКМО.

Валерий Гаркалин известен по ролям в кинокартинах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Долгие годы он преподавал на кафедре эстрадного искусства ГИТИС и был художественным руководителем мастерской.