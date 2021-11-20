Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах после снегопада

В Москве утром 20 ноября выпал снег, что, разумеется, серьезно осложнило жизнь столичным автолюбителям. Далеко не все владельцы машин пользуются своими «железными конями» при неблагоприятных погодных условиях из-за возрастающей опасности на дорогах. Тем же, кто решается на поездки на личном транспорте в это время, следует соблюдать ряд правил, и о том, что это за правила, в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Во-первых, пора бы уже задуматься о том, что зима уже скоро к нам придет. И нужно подумать о том, чтобы сбавить скорость - научить себя ездить немного медленнее и соблюдать дистанцию от впереди идущего транспортного средства. Не надо делать резких движений за рулем, не нужно резко маневрировать. Разгоны, торможения - все это нужно оставить для лета. И если вы сомневаетесь в своих способностях, то лучше воздержаться от того, чтобы выезжать на дорогу. Если резина у вас видавшая виды и выглядит, как шар от боулинга (не нужно выезжать на дорогу - прим. ред.). А - не совершаем никаких резких маневров. Б - мы соблюдаем дистанцию. В - мы соблюдаем скоростной режим», - посоветовал специалист.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом из-за сильной метели водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали 14 человек. Вскоре в Сети были опубликованы кадры с места аварии.