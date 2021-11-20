Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт рассказал, как вести себя на дорогах после снегопада

Роман Захаров
10:46 20.11.2021
По словам специалиста Владимира Сажина, чтобы уверенно чувствовать себя на дороге при неблагоприятных погодных условиях, нужно соблюдать несколько простых правил.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Москве утром 20 ноября выпал снег, что, разумеется, серьезно осложнило жизнь столичным автолюбителям. Далеко не все владельцы машин пользуются своими «железными конями» при неблагоприятных погодных условиях из-за возрастающей опасности на дорогах. Тем же, кто решается на поездки на личном транспорте в это время, следует соблюдать ряд правил, и о том, что это за правила, в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Во-первых, пора бы уже задуматься о том, что зима уже скоро к нам придет. И нужно подумать о том, чтобы сбавить скорость - научить себя ездить немного медленнее и соблюдать дистанцию от впереди идущего транспортного средства. Не надо делать резких движений за рулем, не нужно резко маневрировать. Разгоны, торможения - все это нужно оставить для лета. И если вы сомневаетесь в своих способностях, то лучше воздержаться от того, чтобы выезжать на дорогу. Если резина у вас видавшая виды и выглядит, как шар от боулинга (не нужно выезжать на дорогу - прим. ред.). А - не совершаем никаких резких маневров. Б - мы соблюдаем дистанцию. В - мы соблюдаем скоростной режим», - посоветовал специалист.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом из-за сильной метели водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали 14 человек. Вскоре в Сети были опубликованы кадры с места аварии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:03 В стране и мире
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина
09:47 В стране и мире
Видео
Автобус в кювете: опубликованы кадры с места ДТП под Нижним Новгородом
07:15 В стране и мире
Видео
Шторм, снегопад и «барическая пропасть»: как Москва бьет погодные рекорды
05:55 В стране и мире
СМИ: Великобритания может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
02:13 В стране и мире
Врач Байдена заявил, что у президента усилился кашель и ухудшилась походка
Популярное
СМИ: пострадавшей в пожаре Хлебниковой потребовались доноры
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.