В ФСВТС предсказали, что РФ займет 10% рынка военных беспилотников

В среднесрочной перспективе можно рассчитывать на то, что Россия будет обеспечивать 10 процентов мирового рынка беспилотных летательных аппаратов. Такой прогноз озвучил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, близится то время, когда БПЛА российского производства потеснят продукцию главных конкурентов страны в этой области - Соединенные Штаты, Израиль и Турцию.

Так, согласно рассказу Шугаева, разведывательно-ударный дрон «Орион-Э» уже вызвал большой интерес у стран-партнеров России, в особенности у государств Ближнего Востока.

«У нас конструктора предприятий на месте не сидят», - отметил глава ФСВТС в интервью «Звезде», заверив, что в ближайшей перспективе РФ есть, что предложить.

Пока же презентации и переговоры относительно «Ориона» были проведены во время форума «Армия» уже с 20 странами.