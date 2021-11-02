Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Минобороны направит более сотни военных медиков в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Анна Назайкина
08:00 02.11.2021
В регион будут направлены реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи в борьбе с коронавирусом российским регионам.

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отдал указания о направлении дополнительно более ста военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с COVID-19.

«Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно будут направлены специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На данный момент в региональных лечебных учреждениях уже находится 65 военных медиков ЗВО. В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с этой новой опасной инфекцией. В регион будут направлены реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:15 В стране и мире
Видео
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
06:45 В стране и мире
Видео
Маски, блокпосты и QR-коды: как в российских регионах соблюдают меры по COVID-19
04:42 В стране и мире
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду по всей России
02:10 В стране и мире
Назван объект, с которым в октябре столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море
00:36 В стране и мире
В Минздраве оценили влияние нерабочих дней на ситуацию с COVID-19 в России
Популярное
Диетолог предупредил об опасности картофеля
Провизор раскрыла схемы обмана россиян в аптеках
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Диетолог назвала самые полезные осенние продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.