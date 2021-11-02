Минобороны направит более сотни военных медиков в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Министерство обороны России по поручению президента РФ Владимира Путина наращивает оказание помощи в борьбе с коронавирусом российским регионам.
Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отдал указания о направлении дополнительно более ста военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с COVID-19.
«Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно будут направлены специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
На данный момент в региональных лечебных учреждениях уже находится 65 военных медиков ЗВО. В составе врачебно-сестринских бригад - военнослужащие, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с этой новой опасной инфекцией. В регион будут направлены реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.