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Военные ЗВО передадут более пяти тонн кислорода для больниц под Воронежем

Виктория Ивашечкина
05:20 01.11.2021
Ранее в Воронежскую и Тверскую области уже передали четыре тонны сжиженного кислорода, который используется при обслуживании авиационной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Свыше пяти тонн кислорода дополнительно будет передано военнослужащими бомбардировочного полка Западного военного округа (ЗВО) для нуждающихся больных в городские медучреждения Воронежской области.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу авиационные части в Воронежской и Тверской областях уже передали четыре тонны сжиженного кислорода, который вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями и используется при обслуживании авиационной техники. Новая партия кислорода готова для закачки в баллоны и располагается на базе хранения.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается на мобильных базах и предназначен для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа во время полета.

Обеспечение кислородом проводится вне плановой работы по обеспечению полетов и не несет ущерба производительным мощностям установки для нарушения боеготовности авиационного полка Западного военного округа.

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