Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион после перенесенного COVID-19
Если человек переболел коронавирусом, то ему обязательно стоит включить в свой рацион белковую пищу. Такое мнение высказала врач-терапевт-инфекционист Фаллахи Нуржахан.
«Рекомендуется полноценное питание - до 5-6 раз в сутки, небольшими порциями. Обязательно присутствие белковой пищи в рационе: курица, индейка, говядина, творог, яйца. Морская рыба, орехи богаты полезными жирами. Пробиотики в рационе - это кисломолочные продукты, квашеная капуста. Крупы, овощи и фрукты важны как источник пищевых волокон», - объяснила она в беседе с РИА Новости.
Медик также отметила важность налаживания питьевого режима - 1,5-2 лита воды в сутки.
Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, когда, по его мнению, в России закончится волна коронавирусной инфекции. Другой специалист - доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн - назвал примерные сроки победы над пандемией в нашей стране.