Врач рассказала, какие продукты нужно включить в рацион после перенесенного COVID-19

«Рекомендуется полноценное питание - до 5-6 раз в сутки, небольшими порциями. Обязательно присутствие белковой пищи в рационе: курица, индейка, говядина, творог, яйца. Морская рыба, орехи богаты полезными жирами. Пробиотики в рационе - это кисломолочные продукты, квашеная капуста. Крупы, овощи и фрукты важны как источник пищевых волокон», - объяснила она в беседе с РИА Новости.

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