Вирусолог рассказал, когда Россия победит COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году. Об этом он рассказал в пятницу.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», - сказал Альтштейн РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что «повторная вакцинация сегодня уже идет».