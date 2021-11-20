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Вирусолог Центра имени Гамалеи назвал сроки спада COVID-19 в России

Роман Захаров
06:53 20.11.2021
По мнению специалиста Александра Бутенко, если наметившаяся тенденция на снижение заболеваемости сохранится, то уже скоро можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.
Вирусолог Центра имени Гамалеи назвал сроки спада COVID-19 в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Волна заболеваемости COVID-19 в России начала отступать. Об этом рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

Так, по словам специалиста, максимальные показатели роста числа заболевших за сутки фиксировались в начале ноября, но с тех пор началось уменьшение количества новых случаев COVID-19. Бутенко не стал давать прогнозов по точной дате окончания этой волны коронавирусной инфекции, предположив, однако, что если наметившаяся тенденция сохранится в течение одной или двух недель, то можно будет сделать вывод об улучшении ситуации.

«Делать прогнозы сложно, есть много факторов, которые влияют на инфекцию. Сейчас тенденция (снижения числа ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19, – ред.) хорошая. Можно построить математическую модель, что если эта тенденция продержится неделю или две, то можно будет говорить, что дело идет к поправке ситуации. Но категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока невозможно», - объяснил медик в беседе с радио Sputnik.

Вирусолог при этом предупредил, что спад очередной волны вовсе не означает окончание пандемии. Он напомнил россиянам о необходимости и дальше соблюдать меры безопасности, а главное - вакцинироваться.

«Все будет завесить от дисциплины исполнения необходимых мер против COVID-19. Нужно брать пример с Китая, где абсолютно строгая система соблюдения мер предосторожности во время эпидемии. Они таким образом добились больших успехов. Пандемия там началась, но они смогли ее победить. Также надо стимулировать наших людей к вакцинации», - высказал свою позицию Бутенко.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда, по его мнению, Россия сможет справиться с пандемией коронавируса.

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