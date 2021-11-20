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СМИ: Великобритания может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Иван Линдеманн
05:55 20.11.2021
Дипломатический бойкот подразумевает, что официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады.
СМИ: Великобритания может объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
© Фото: Christoph Soeder globallookpress
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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассматривает вариант дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Об этом сообщает The Times.

Ранее стало известно, что США также рассматривают вариант дипломатического бойкота Игр в Пекине. Об этом заявил президент страны Джо Байден. Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства подтвердил, что Штаты не исключают такой возможности.

Дипломатический бойкот подразумевает, что официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады, равно как и на самих соревнованиях. Спортсмены смогут участвовать в Играх, однако официальные делегации будут отсутствовать.

Несколько дней назад Байден уже отвечал на вопрос о потенциальном бойкоте Олимпиады в КНР. Однако президент возможно, не до конца понял вопрос, в связи с чем его ответ удивил журналистов.

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