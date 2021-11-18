Байден: США рассматривают идею бойкота Олимпиады в Пекине

США могут прибегнуть к варианту дипломатического бойкота на предстоящих зимних Играх в Пекине. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

«Мы рассматриваем (эту идею – прим.ред.)», - цитирует ТАСС ответ американского президента на вопрос о бойкоте.

Ранее стало известно, что власти США намерены объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине. В случае бойкота официальные лица не будут присутствовать на церемонии открытия Олимпиады и на самих соревнованиях в столице Китая.

Накануне Байден уже отвечал на вопрос о потенциальном бойкоте Олимпиады в КНР. Однако глава государства, возможно, не до конца понял вопрос, в связи с чем его ответ удивил журналистов.