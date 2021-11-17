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Байден странно ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине

Иван Линдеманн
04:37 17.11.2021
Как отмечают журналисты, из ответа не очевидно, что подразумевал президент и понял ли он сам вопрос.
Байден странно ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, globallookpress
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Президент США Джо Байден оставил в недоумении журналистов, отвечая на вопрос о делегации Соединенных Штатов на будущей Олимпиаде в Пекине. Неожиданный ответ глава государства озвучил в ходе традиционного выступления перед пулом Белого дома.

Журналисты поинтересовались, отправят ли Штаты делегацию в Китай на Олимпиаду. Вопрос прозвучал в свете публикаций СМИ о возможном дипломатическом бойкоте Игр со стороны Штатов.

«Я – делегация», - цитирует РИА Новости ответ президента США.

Других комментариев Байден не оставил. Как отмечают журналисты пула, из ответа не очевидно, что подразумевал президент и понял ли он сам вопрос.

Ранее The Washington Post опубликовал материал, где со ссылкой на источники говорится, что власти США намерены объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Предполагается, что в случае бойкота на торжественных мероприятиях Игр не будет присутствовать официальная делегация Штатов.

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