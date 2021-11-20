«Бизнес по-американски»: военный эксперт оценил «договоренности» Пентагона и Украины

Восемнадцатого ноября глава Пентагона Ллойд Остин встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Вашингтоне. В ходе встречи Остин выразил «непоколебимую поддержку» обороноспособности и суверенитету Украины. За несколько дней до этого стало известно, что США передали Украине 80 тонн боеприпасов в рамках четвертой поставки вооружений.

Как рассказал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе со «Звездой», ничего принципиального нового не произошло. Политика Штатов в отношении Украины последовательна. Украина вынуждена запрашивать помощь в виде вооружений, поскольку разрушила собственную оборонную промышленность.

«Сегодня Украина откатилась где-нибудь на 46 место. Поставлять им на зарубежный рынок уже нечего. Все разворовано, все украдено, все уничтожено. Поэтому Украине нечем сегодня воевать, даже боеприпасы они вынуждены закупать. Поэтому они ходят с шапкой по кругу, ломают шапку перед вышестоящим начальством. Вышестоящее начальство у них это Вашингтон и Брюссель. И просят деньги, просят оружие, просят боеприпасы – все просят», - отметил эксперт.

Вместе с тем Штаты продолжают оказывать поддержку Украине, поскольку это в их прямых интересах. Они не только демонстрируют «помощь», но и эффективно с точки зрения экономики избавляются от устаревших вооружений.

«Американцы, безусловно, заинтересованы поставить на Украину какие-то виды вооружений. Старых вооружений, тех, которых американцам не надо. Мы знаем, что они торжественно передали Украине несколько патрульных катеров, которые списали из своего флота. Их торжественно принимал бывший президент Украины Петр Порошенко. Американцы сваливают на Украине свои противотанковые управляемые ракетные комплексы, Джавелины, которым уже лет сорок. Джавелины могут пробивать броню не толще 35 сантиметров. На Украине создан свой противотанковый комплекс. Называется Стугна-П, пробивает броню толщиной в один метр. Но Украина не может его произвести», - рассказал Литовкин.

Украина, отметил эксперт, готова покупать много вооружений, однако не располагает финансами. Поэтому страна закупает устаревшее американское вооружение за деньги, которые ей выделяет США. Таким образом Штаты эффективно «перекладывают деньги из кармана в карман». И, разумеется, заинтересованы выражать поддержку Украине на уровне военных ведомств.

«Она покупает вот это все оружие за те деньги, которые выделяют например Соединенные Штаты в виде помощи Украине. То есть Соединенные Штаты перекладывают деньги из одного кармана в другой карман. То есть они выделяют примерно 250 миллионов долларов на помощь обороне Украины, и на эти деньги поставляют Украине свое устаревшее вооружение. Вот такой вот бизнес по-американски», - отметил обозреватель.

Все это подается населению как «совместная оборона США и Украины» перед лицом «агрессивной» России, отметил эксперт. Что касается так называемых «переходов на стандарты НАТО», то они могут носить только внешний, формальный характер – например, переход на новую форму, шевроны и так далее. Полный переход, включая переход на новые калибры, едва ли состоится, поскольку для этого Украине, в том числе, придется окончательно уничтожить оборонную промышленность.