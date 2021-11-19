В стране и мире Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Украины Иван Линдеманн Согласно заявлению Пентагона, Остин подтвердил «непоколебимую» поддержку» Украины со стороны Соединенных Штатов. © Фото: Zhang Jun Xinhua Globallookpress Читайте нас на: Глава министерства обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информация опубликована на сайте ведомства. Согласно заявлению Пентагона, Остин подтвердил «непоколебимую» поддержку» Украины со стороны Соединенных Штатов. Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, включая «дестабилизирующие» действия России. Ранее стало известно, что Украина получила порядка 80 тонн боеприпасов от США в рамках четвертой поставки вооружения. Поставка является частью дополнительной помощи в области безопасности общей стоимостью $60 млн долларов, выделенной Украине президентом Джо Байденом в августе. Первые три поставки произошли 10, 18 и 22 октября. Начиная с 2014 года, США передали Украине различной военной помощи на общую сумму, которая превышает два миллиарда долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика