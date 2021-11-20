Климатолог предупредил о «катастрофических» последствиях ледяных дождей в России

В России в конце осени можно ожидать выпадение ледяного ожидания. Признаком его приближения обычно служит потепление, рассказал в интервью радио Sputnik аспирант кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Игорь Леонов.

Во время ледяного дождя падающие капли воды моментально замерзают на холодных поверхностях, покрывая их ледяной коркой, объяснил климатолог. По его словам, такие процессы, как правило, связаны с выходом в европейскую часть России средиземноморских циклонов, которые приходят с Черного моря или из Южной Европы.

«Ледяные дожди выпадают в холодное время года, то есть поздней осенью, зимой и в начале весны. Их стоит опасаться, когда наблюдается погода с температурой от минус одного до минус десяти градусов, но при этом ожидается очень сильный приток тепла», - сказал Леонов.

Он пояснил, что к «катастрофическим» последствиям это явление приводит, когда толщина льда после дождя составляет более 20 миллиметров. Это может обернуться обрывом линий передач, массовым падением деревьев и обледенением наружных конструкций, как это было в Москве в 2010 году и во Владивостоке в 2020 году, добавил Леонов. В то же время он заметил, что в настоящее время предпосылок для опасных ледяных дождей в стране нет.

Ранее метеоролог Леонид Старков предупредил москвичей о «мокроснежье» на выходных 20 и 21 ноября. Он отметил, что прогнозы о том, что в столице в ближайшие дни установится устойчивый снежный покров, неправдивы.