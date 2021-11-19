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Метеоролог пообещал москвичам «мокроснежье» в выходные

Виктория Ивашечкина
19:06 19.11.2021
По словам синоптиков, температура будет иметь положительные значения от +1 до +3 градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал «Звезде» о том, какая погода ожидает москвичей на выходных. По словам синоптика, прогнозы о том, что столицу накроет снегом и сформируется устойчивый снежный покров, не являются правдой.

«Никакого снегопада не ожидается. То, что прогнозируется - это мокроснежье. В ночь с пятницы на субботу пойдет мокрый снег умеренной интенсивности, выпадет от двух до четырех сантиметров осадков. Образуется небольшой снежный покров. Днем этот мокрый снег будет разбавлен дождем. Часть снежного покрова сойдет», - объяснил Старков.

По его словам, при этом погода останется оттепельной, температура будет иметь положительные значения от +1 до +3 градусов.

«В воскресенье мокроснежье продолжится. Но уже значительно меньшей интенсивности. После мокроснежных выходных погода станет морозной и сухой. Ночью ожидается до 6-8 градусов ниже нуля, днем около нуля градусов» - заключил метеоролог.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на этих выходных жителей европейской части России ждет тотальная непогода. Ветер усилится, небо затянется облаками, и выпадет мокрый снег.

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