СМИ назвали личность водителя, погибшего в ДТП в центре Москвы

За рулем одного из автомобилей, попавших в крупное ДТП на Кутузовском проспекте, находится известный блогер Саид Губденский. Кроме него в автомобиле был еще один человек. В результате лобового столкновения оба погибли, сообщают «Известия».

Трагедия произошла в районе 15:00 по московскому времени. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Движение в центр российской столицы осуществляется по двум полосам проспекта из шести.