СМИ назвали личность водителя, погибшего в ДТП в центре Москвы
В результате аварии погиб водитель BMW и его пассажир, которого до этого успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии.
© Видео: Ттт, Telegram © Фото: said.gubdenskiy, Instagram
За рулем одного из автомобилей, попавших в крупное ДТП на Кутузовском проспекте, находится известный блогер Саид Губденский. Кроме него в автомобиле был еще один человек. В результате лобового столкновения оба погибли, сообщают «Известия».
Трагедия произошла в районе 15:00 по московскому времени. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Движение в центр российской столицы осуществляется по двум полосам проспекта из шести.