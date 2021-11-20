«Он не гнал»: очевидец раскрыл подробности аварии на Кутузовском проспекте

Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский, не успел «переобуть» новый автомобиль и передвигался по городу на летней резине. Скорость водитель не превышал. Об этом корреспонденту «Звезды» сообщил один из очевидцев.

С его слов, Саид обедал в местном ресторане и попал в аварию почти сразу после этого. Автомобиль занесло и выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Блогер погиб на месте, его пассажира успели доставить в больницу, где он скончался от полученных травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД завершают работы на месте аварии. Автомобили участников ДТП погрузили на эвакуаторы. Движение в сторону центра столицы остается затрудненным.