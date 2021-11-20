На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в результате столкновения трех автомобилей в центре Москвы. Трагедия произошла на Кутузовском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В свою очередь, в департаменте транспорта столицы сообщили о столкновении четырех автомобилей. Движение в сторону центра значительно затруднено, свободно две из шести полос проспекта. Позже стало известно о гибели второго человека, который находился на пассажирском сидении в одной из иномарок и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.