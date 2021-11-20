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Мишустин назвал смерть Гаркалина невосполнимой утратой для театра и кино

Майя Мусиенко
14:28 20.11.2021
Прощание с народным артистом России пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.
Мишустин назвал смерть Гаркалина невосполнимой утратой для театра и кино
© Фото: Natalya Loginova, RussianLook, globallookpress
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал смерть Валерия Гаркалина невосполнимой утратой для российского театра и кино. Также председатель правительства выразил глубочайшие соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста.

«Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра», — гласит телеграмма Мишустина, опубликованная в субботу на сайте правительства.

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет. Как сообщали СМИ, причиной смерти звезды кинофильма «Ширли-мырли» стала полиорганная недостаточность. Актер был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в начале октября с диагнозом COVID-19. Его состояние ухудшалось с каждым днем.

Известно, что прощание с Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, где артист преподавал более 20 лет.

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