СМИ: Саакашвили доставили в военный госпиталь на реанимобиле

Заключенный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили реанимобилем доставлен в Горийский военный госпиталь. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Пирвели».

Ранее Саакашвили пообещал прекратить объявленную им голодовку при условии его перевода из тюрьмы в военный госпиталь в Гори. В Минздраве страны выразили надежду, что это поспособствует прекращению охватившей страну «эпидемии голодовки» - в знак солидарности голодовку объявили соратники Саакашвили, а также многие депутаты и врачи.

Бывшего главу государства задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осуждили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу бывшего президента приговорили к трем годам тюрьмы, по второму - к шести.

В знак протеста Саакашвили сразу объявил голодовку. В четверг, 18 ноября, он потерял сознание, после чего его перевели в тюремную реанимацию. Личный врач политика Николоз Кипшидзе заявлял, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии.