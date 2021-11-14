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Личный врач Саакашвили заявил, что политик не может встать с кровати в тюрьме

Анна Берестовая
05:33 14.11.2021
Личный врач Михаила Саакашвили сообщил о тяжелом состоянии политика.
Личный врач Саакашвили заявил, что политик не может встать с кровати в тюрьме
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Находящийся в тюремном заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе отметив, что тот впервые не смог подняться с кровати из-за очень сильной слабости.

Медик рассказал, что посетил своего пациента в камере, так как Саакашвили был не в состоянии спуститься в специальную комнату для встреч.

«Ему немного трудно говорить», - цитирует Кипшидзе РИА Новости.

Ранее Михаил Саакашвили не был доставлен на заседание суда, посвященное рассмотрению одного из нескольких дел, обвиняемым в которых он выступает. Как объяснили представители пенитенциарной службы Грузии, причиной отсутствия политика в зале суда стало состояние его здоровья, якобы подорванного 40-дневной голодовкой.

Не так давно бывший грузинский лидер принял решение прекратить отказываться от пищи, последовав рекомендациям Страсбургского суда по правам человека. Он также потребовал перевести его в учреждение, где он сможет пройти реабилитацию с возможностью получения необходимой медицинской помощи.

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