Саакашвили перевели в тюремную реанимацию

Экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили перевели в реанимацию. Ранее сообщалось, что он потерял сознание в тюрьме. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия.



Он подчеркнул, что специалисты делают максимум, исходя из своих возможностей. В целом состояние Саакашвили после обморока стабилизировалось, он находится в сознании.

«С Саакашвили все хорошо, его жизни не угрожает опасность. Я был у него в палате и видел все своими глазами», - заверил Гварамия, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Гвамария подчеркнул, что это он настоял на реанимации, несмотря на отказ Саакашвили от медпомощи.

В четверг, 18 ноября, сообщалось, что Саакашвили, который более месяца назад объявил голодовку, потерял сознание.

Несколькими днями ранее личный врач политика Николоз Кипшидзе заявил, что находящийся в тюремном заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пребывает в тяжелом состоянии.

По словам Кипшидзе, Саакашвили впервые не смог подняться с кровати из-за очень сильной слабости.