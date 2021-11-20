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Министр просвещения оценил вероятность введения QR-кодов для учителей

Иван Линдеманн
01:32 20.11.2021
На этой неделе Государственная дума приняла к рассмотрению законопроекты о введении в России системы QR-кодов при посещении общественных мест.
Министр просвещения оценил вероятность введения QR-кодов для учителей
© Фото: Павел Комаров, РИА Новости
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Введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, передают РИА Новости.

Кроме того, он рассказал, как в ведомстве относятся к вакцинации подростков и детей от коронавируса. По словам Кравцова, это вопрос врачей и министерства здравоохранения.

На этой неделе Государственная дума приняла к рассмотрению законопроекты о введении в России системы QR-кодов при посещении общественных мест. Первое чтение этих документов запланировано уже на декабрь. Если законопроекты примут, система начнет действовать 1 февраля и продлится до 1 июня 2022 года. Власти рассчитывают, что в этот период удастся достичь 80% коллективного иммунитета. В настоящее время он составляет 50,2%.

Накануне министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявило, что рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов только одним приложением - «Госуслуги.Стопкоронавирус». Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фальшивые коды.

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