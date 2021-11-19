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В Минцифры не исключили, что изменят систему проверки QR-кодов

Иван Линдеманн
01:08 19.11.2021
Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фальшивые коды.
В Минцифры не исключили, что изменят систему проверки QR-кодов
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов только одним приложением - «Госуслуги.Стопкоронавирус». Это связано с появлением большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фальшивые коды. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«С учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением», - приводит его слов радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, по словам Шадаева, министерство подготовило целый набор мер на случай введения QR-кодов на федеральном уровне.

С начала осени в России наблюдается рост заболевших коронавирусом. В связи с этим Владимир Путин объявил по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Позднее правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Если документы примут, система начнет действовать 1 февраля и продлится до 1 июня 2022 года.

Власти рассчитывают, что в этот период удастся достичь 80% коллективного иммунитета. В настоящее время он составляет 49%.

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