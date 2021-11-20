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Володин прокомментировал инициативу конгрессменов не признавать выборы в России

Роман Захаров
11:56 20.11.2021
Спикер Госдумы назвал действия американской стороны попыткой ослабить и разрушить РФ.
Володин прокомментировал инициативу конгрессменов не признавать выборы в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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США боятся Россию «до истерики». Такое мнение высказал председатель ГД РФ Вячеслав Володин, комментируя инициативу американских политиков по следующим президентским выборам в нашей стране.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса Соединенных Штатов предложение не признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он примет решение баллотироваться на новый срок в 2024 году.

«Подобная резолюция еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что Россия не вмешивается в выборный процесс в других странах, и подчеркнул, что другим государствам тоже не нужно вмешиваться в российскую политику.

«Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане Российской Федерации», - добавил спикер.

Володин при этом назвал Путина «преимуществом» России и добавил, что «удары, направленные в его адрес, - это удары по нашей стране с целью ослабить ее».

Инициативу американских конгрессменов ранее прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства высказала мнение, что таким образом США вмешиваются во внутренние дела РФ. Она подчеркнула, что конгрессмены Соединенных Штатов «находятся в отрыве от реальности» и с каждым годом это становится все заметнее. 

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