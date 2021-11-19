«Осеннее вмешательство»: в МИД РФ оценили инициативу конгрессменов США о Путине

Вмешательством в суверенные дела страны назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова инициативу конгрессменов США «не признавать» Владимира Путина президентом. Ранее представители Конгресса США Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на обсуждение в Палату представителей предложение о непризнании Владимира Путина главой Российской Федерации в случае его решения баллотироваться на президентские выборы 2024 года.

«Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства. Я, честно говоря, думала, они дотянут до весны, но видите, сорвались почему-то в ноябре. Может быть, осень теплая, не знаю», - предположила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, конгрессмены США «находятся в отрыве от реальности» и с каждым годом это становится все заметнее.

До этого на инициативу Уилсона и Коэна отреагировали в посольстве России в США. Там сочли обреченными на провал попытки отдельных парламентариев за счет оголтелой русофобии заниматься самопиаром. По мнению российских дипломатов, авторы предложения выставляют себя в нелепом виде.