Сухие факты: как опубликованная переписка Лаврова вскрыла бездействие партнеров по «нормандскому формату»

Новый шаг министерства иностранных дел России - публикация переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции отчетливо показывает, как на самом деле западные страны пытаются урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Уникальный документ содержит предложения России по встрече глав МИД «нормандского формата». По сути встреча, которой Киев так добивался на самом высоком уровне, теперь фактически саботируется главами МИД Германии и Франции.

«Не буду скрывать: ваш ответ разочаровал. Чего стоит фраза о том, что в наших предложениях есть положения, которые "наверняка не будут приняты" в "нормандском формате", в частности - "организация прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском"», - говорится в письме Лаврова.

По сути, из ответа руководителей внешнеполитических ведомств Германии и Франции следует, что на Западе не примут того, что прописано в Минских договоренностях. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки и не допустить дальнейшей эскалации без прямого диалога, уверены в российском МИД, невозможно.

«Хотел бы в этой связи в очередной раз напомнить, что требования согласования с Донецком и Луганском всего комплекса вопросов, связанных с особым статусом этих территорий, конституционной реформы на Украине (с децентрализацией в качестве ключевого элемента) и относительно подготовки местных выборов прямо зафиксированы в пунктах 9, 11 и 12 Минского Комплекса мер. Более того, в пункте 13 прямо говорится о необходимости создания рабочих групп в рамках "Трехсторонней контактной группы" по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений. Поэтому ваше заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 г.», - напомнил своим коллегам российский министр.

Нежелание принять предложения, которые выдвинула Россия для проведения встречи глав МИД «нормандского формата», создает устойчивое ощущение, что Украина предпринимает попытки выскочить из Минских договоренностей и, тем самым, обнулить свой провал в мирном процессе в Донбассе.

«Ваше безапелляционное заявление, что прямой диалог неприемлем, может (не хочу в это верить) означать, что, выдвигая такую повестку дня, вы хотите переписать Минские договоренности. Судя по соответствующему разделу вашего проекта совместного заявления, нам предлагается одобрить проведение в ближайшем будущем "нормандского" саммита, чтобы лидеры "обменялись мнениями" по тем вопросам, которые уже были согласованы ими 12 февраля 2015 г. Создается впечатление, что речь опять же идет о попытке создать условия для радикального пересмотра Комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять», - констатировал глава МИД России.

Законы, которые сейчас принимаются на Украине, напрямую нарушают Минские договоренности и только подливают масла в огонь большой войны. Закон о языках, который фактически запрещает использование русского на Украине. Еще целый ряд законов, которые идут в разрез с якобы, попытками установить мир на юго-востоке. В своем ответе Жан-Иву Ле Дриану и Хайко Маасу Лавров напоминает о том, что лидеры Германии и Франции хорошо об этом знают и, даже обещали поговорить на эту тему с Владимиром Зеленским.

«Обратил также внимание на то, что вы полностью проигнорировали такой аспект нашего проекта итогового документа, как необходимость прекратить последовательную законотворческую деятельность украинских властей по подрыву позиций русского языка и языков других нацменьшинств в сфере образования и в целом в повседневной жизни, что противоречит не только обязательствам Киева по Комплексу мер, но и Конституции Украины и ее обязательствам по многочисленным международным и европейским конвенциям. Оставили вы без каких-либо комментариев и наш тезис о том, что внесенный правительством В.А. Зеленского законопроект "О госполитике переходного периода" по сути означает запрет официальным лицам Украины выполнять Минские соглашения. Вы сочли уместным промолчать на эту тему, хотя в телефонном разговоре лидеров России, Германии и Франции 11 октября 2021 г. ей было уделено особое внимание, причем А. Меркель и Э. Макрон заверили В.В. Путина, что специально займутся соответствующим воздействием на украинского президента с тем, чтобы подобный законопроект был отозван. Этого не произошло, и вы хорошо об этом знаете», - написал Сергей Лавров.

Одновременно с явно недружественной и незаинтересованной позицией Франции и Германии вокруг встречи глав МИД «нормандского формата» продолжаются откровенные спекуляции. Франция предложила провести ее еще 11 ноября, но для России, говорит Сергей Лавров, важна не формальная встреча, а ее итог.

«Ну и наконец про конкретную предложенную вами дату встречи -11 ноября с.г. в Париже. Мы многократно объясняли нашим немецким и французским партнерам, что для нас главное значение имеют содержание любых возможных дискуссий и констатация положения дел с выполнением решений предыдущих саммитов. Иначе контакты и договоренности наших лидеров будут дискредитироваться, как это, по сути, происходит с результатами "нормандского" саммита 9 декабря 2019 г. в Париже. Но даже абстрагируясь от вашего стремления подменить существо протокольными мероприятиями ради самих мероприятий, не могу не высказать недоумения по поводу предложенной даты. 11 ноября было упомянуто Ж.-И. Ле Дрианом в беседе со мной в Риме на полях саммита "Группы двадцати" 30 октября с.г. В ответ я привел упомянутые выше аргументы о безусловном приоритете содержательной стороны контактов и одновременно добавил, что, в любом случае, на 11 ноября у меня уже согласована плотная программа в Москве, включая проведение переговоров с главой внешнеполитического ведомства одной из дружественных стран. Поэтому последовавшие за этой нашей беседой в Риме публичные заявления о том, что Франция предложила 11 ноября для министерской встречи и ждет реакции Москвы, выглядят, мягко говоря, не вполне корректно», - уточнил министр.

На встрече в «нормандском формате» настаивал Владимир Зеленский. Но он очень хотел сесть за один стол с Владимиром Путиным и даже просил западных лидеров уговорить на это российского президента. Владимир Путин поручил провести встречу главу МИД, но и эта машина, по вине Запада, забуксовала. Опубликованная МИД России переписка глав внешнеполитических ведомств - тому явное подтверждение.