Опубликовано видео с места пожара в доме Марины Хлебниковой

Во время пожара в московской квартире Марины Хлебниковой, помимо певицы, находились ее родители и дочь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, пострадала сама артистка. Она попала в больницу с сильными ожогами тела и лица и отравлением продуктами горения.

Всего из дома были эвакуированы пять человек. По одной из причин, пожар, в ходе которого пострадала Марина Хлебникова, произошел из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.