Названа предварительная причина пожара, где пострадала Марина Хлебникова

По одной из причин, пожар, в ходе которого пострадала певица Марина Хлебникова, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Сообщалось, что пожар произошел на улице Ратной.

С места происшествия спасли пять человек, двоим из них потребовалась помощь медиков. Пожар удалось ликвидировать в 22:51 по московскому времени.