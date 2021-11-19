Названа предварительная причина пожара, где пострадала Марина Хлебникова
Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
По одной из причин, пожар, в ходе которого пострадала певица Марина Хлебникова, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении», - рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Сообщалось, что пожар произошел на улице Ратной.
С места происшествия спасли пять человек, двоим из них потребовалась помощь медиков. Пожар удалось ликвидировать в 22:51 по московскому времени.